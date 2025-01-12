لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تخطيط الطرق ووضع إرشادات لتهدئة السرعة بالمناطق السكنية فى رأس سدر -صور

11:11 ص الأحد 12 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تخطيطالطرق برأس سدر
  • عرض 6 صورة
    أعمال تخطيط الطرق
  • عرض 6 صورة
    تخطيط الطرق بالمدينة
  • عرض 6 صورة
    اعمال التخطيط
  • عرض 6 صورة
    التخطيط
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الهيئة العامة للطرق والكباري بجنوب سيناء عدة أعمال بالطرق المختلفة بالمحافظة للحفاظ علي سلامة المرور والمواطنين خلال عملية السير عليها خاصة الطرق الدولية والساحلية.

وقال محمد حامد رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى التنسيق بين هيئة الطرق والوحدة المحلية للمدينة لتخطيط الطريق الساحلي، ووضع إرشادات لتهدئة السرعة أمام المناطق السكنية بالمدينة، تأمين سلامة المرور على الطريق حفاظً على الأرواح.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن أعمال التخطيط تجري على البارد، ومن المقرر أن يجري تركيب العلامات الارشادية والتحذيرية على الطرق، إضافة إلى أعمال التنظيف وازالة المخلفات والاتربة والرمال التي تتركها الرياح على بعض الطرق.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والكباري أعدت مخطط هندسي خاص بالطريق الساحلي الواقع في نطاق المدينة لحل مشاكل حوادث المرور، يتضمن وضع بلدورات، ومحددات، وعمل مطبات صناعية وتقاطع طرق، ووضع إرشادات الانتباه لتهدئة السرعة.

وأكد أنه جرى تطوير وتجميل عدد من الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة تضمنت 5 شوارع رئيسية بطول 7 كيلومترات، وهم : شارع عبد المنعم رياض، وشارع السادات، وشارع أبو بكر الصديق، وشارع المرور، وشارع أبوسمبل بقرية أبو صويرة.

رأس سدر وضع إرشادات إرشادات الطرق جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اللهم بلغنا رمضان.. تعرف على موعد استطلاع هلال شهر شعبان
من لوس أنجلوس إلى نيويورك.. كيف دمرت الحرائق أحياء سكنية بأكملها؟ (فيديو+صور)