تخطيط الطرق ووضع إرشادات لتهدئة السرعة بالمناطق السكنية فى رأس سدر -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت الهيئة العامة للطرق والكباري بجنوب سيناء عدة أعمال بالطرق المختلفة بالمحافظة للحفاظ علي سلامة المرور والمواطنين خلال عملية السير عليها خاصة الطرق الدولية والساحلية.

وقال محمد حامد رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى التنسيق بين هيئة الطرق والوحدة المحلية للمدينة لتخطيط الطريق الساحلي، ووضع إرشادات لتهدئة السرعة أمام المناطق السكنية بالمدينة، تأمين سلامة المرور على الطريق حفاظً على الأرواح.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن أعمال التخطيط تجري على البارد، ومن المقرر أن يجري تركيب العلامات الارشادية والتحذيرية على الطرق، إضافة إلى أعمال التنظيف وازالة المخلفات والاتربة والرمال التي تتركها الرياح على بعض الطرق.

وأشار إلى أن هيئة الطرق والكباري أعدت مخطط هندسي خاص بالطريق الساحلي الواقع في نطاق المدينة لحل مشاكل حوادث المرور، يتضمن وضع بلدورات، ومحددات، وعمل مطبات صناعية وتقاطع طرق، ووضع إرشادات الانتباه لتهدئة السرعة.

وأكد أنه جرى تطوير وتجميل عدد من الطرق الداخلية ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة تضمنت 5 شوارع رئيسية بطول 7 كيلومترات، وهم : شارع عبد المنعم رياض، وشارع السادات، وشارع أبو بكر الصديق، وشارع المرور، وشارع أبوسمبل بقرية أبو صويرة.