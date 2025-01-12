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انهيار وتصدع 3 منازل فى سوهاج بسبب تسريب ماسورة مياه

10:51 ص الأحد 12 يناير 2025

ارشيفية انهيار منزل

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تسبب تسريب ماسورة مياه في انهيار وتصدع 3 منازل، بالبلينا جنوبي محافظة سوهاج، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بانهيار جزئي في منزل دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين تصدع حوائط الطابق الأرضي لمنزل مكون من ثلاثة طوابق مشيد بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة "غير مأهول بالسكان" ملك "رفعت. س" 67 عامًا عامل، ما نتج عنه حدوث تصدعات بمنزلين مجاورين مشيدين بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة "غير مأهولين بالسكان" ملك كل من "عادل. م" 43 عامًا عامل، "سومة. ع" 65 عامًا ربة منزل.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وعلل مالك المنزل الأول سبب التصدع حدوث تسريب بماسورة مياه أرضية بالمنزل، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفوا الشبهة الجنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

انهيار منزل تسريب ماسورة مياه قوات الحماية المدنية
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