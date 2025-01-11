فوضى على طريق المنوفية.. 3 مصابين في تصادم شاحنات محملة بالرمال -صور

المنيا تسرق الأضواء.. ما الذي جذب 640 ألف سائح إلى عروس الصعيد؟

المنوفية- أحمد الباهي:

اصطدمت 3 سيارات نقل ثقيل محملة بالرمال، مساء اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بمحيط كارتة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 حالات نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام.

وتسبب الحادث في توقف حركة السير من أمام كارتة الخطاطبة وحتى نزلة بني سلامة في محافظة الجيزة، وعقب تدخل قوات تأمين الطريق، أمكن إزاحة السيارات عن حرم الطريق وإعادة الأمور لطبيعتها.