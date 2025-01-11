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فوضى على طريق المنوفية.. 3 مصابين في تصادم شاحنات محملة بالرمال -صور

05:41 م السبت 11 يناير 2025
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    تصادم شاحنات محملة بالرمال (2)
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    تصادم شاحنات محملة بالرمال (3)
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المنوفية- أحمد الباهي:

اصطدمت 3 سيارات نقل ثقيل محملة بالرمال، مساء اليوم السبت، على الطريق الإقليمي بمحيط كارتة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 حالات نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أشمون العام.

وتسبب الحادث في توقف حركة السير من أمام كارتة الخطاطبة وحتى نزلة بني سلامة في محافظة الجيزة، وعقب تدخل قوات تأمين الطريق، أمكن إزاحة السيارات عن حرم الطريق وإعادة الأمور لطبيعتها.

الطريق الإقليمي الخطاطبة قوات تأمين الطريق الإسعاف مستشفى أشمون العام تصادم شاحنات محملة بالرمال المنوفية
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