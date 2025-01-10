‬زلزال الفجر.. قصة بطولة ومأساة انهيار منزل بني شقير بأسيوط -فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

في صباح يوم جمعة هادئ، كانت عزبة دمنهور التابعة لقرية بني شقير مركز منفلوط في محافظة أسيوط، تستعد لليوم الجديد؛ الأهالي توجهوا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، كعادتهم في بداية كل يوم، كان الجو مليئًا بالهدوء والسكينة، حتى الركعة الثانية من الصلاة، حيث شعر المصلون فجأة بهزة عنيفة كأنها زلزال قد ضرب القرية؛ اهتزت الأرض تحت أقدامهم، وارتفعت أصوات الصراخ والاستغاثة من كل اتجاه.

كان "م.ع"، أحد المصلين، يشعر بقلق شديد على أسرته التي كانت في المنزل، بمجرد انتهاء الصلاة، هرع نحو منزله، لكنه فوجئ بمنظر مروع منزله المكون من ثلاثة طوابق قد انهار تمامًا، وتحول إلى كومة من الأنقاض؛ صرخ بأعلى صوته وهو يركض نحو الحطام، محاولًا إنقاذ أبنائه وأقاربه الذين كانوا لا يزالون عالقين تحت الركام.

شاهد الأهالي الرجل وهو يهرع نحو المنزل يبحث تحت الأنقاض، وتمكن من إنقاذ اثنين من أبنائه، بينما قفزت ابنتاه من النافذة قبل لحظات من الانهيار، مما أنقذ حياتهما؛ لكن الحزن كان يخيم على الموقف، حيث لم يتمكن "م.ع" من إنقاذ أفراد العائلة، الذين لاقوا حتفهم تحت الأنقاض.

قال أحد شهود العيان: "كان المشهد مؤلمًا جدًا وتمكن "م.ع" من إنقاذ اثنين من أبنائه، بينما قفزت ابنتاه من النافذة قبل لحظات من الانهيار الكامل للمنزل، لكن الرجل، في محاولته اليائسة لإنقاذ من تبقى من أفراد أسرته، لم يتمكن من النجاة بنفسه، ولقي مصرعه تحت الأنقاض.

عبد الناصر، أحد أقارب الضحايا، قال بأسى: "كانوا يخططون للانتقال إلى منزل جديد خلال الأيام القادمة، لكن القدر لم يمهلهم وانهار المنزل عليهم" وأضاف أن الأجهزة الكهربائية التي تم استخراجها من تحت الأنقاض كانت تخص الضحايا، مؤكدًا أن الحادث لم يكن مرتبطًا بأي تجهيزات لزفاف، كما أشيع في البداية.

بعد ساعات من الجهود المضنية، تمكنت فرق الإنقاذ والحماية المدنية من استخراج جثامين الضحايا الخمسة، بالإضافة إلى إنقاذ ستة آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

في مشهد مهيب ومؤثر، شيع أهالي قرية بني شقير بمحافظة أسيوط جثامين 6 من ضحايا حادث انهيار المنزل المنكوب؛ تجمع المئات من أهالي القرية أمام مشرحة مستشفى منفلوط المركزي لحظة استلام الجثامين لتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة، حيث حملت النعوش على الأعناق وسط دموع الحزن والأسى.

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