دماء تحت الأنقاض.. ننشر أسماء ضحايا العقار المنهار في أسيوط- فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حادث انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق صباح اليوم الجمعة، في عزبة عمرو التابعة لقرية بني شقير بمركز منفلوط في أسيوط.

أسفر حادث انهيار منزل عن وفاة خمسة أشخاص وهم: وردة محمود عبد الصبور (40 عامًا)، رودى محمود عبد الصبور (14 عامًا)، محمد مصطفى (13 عامًا)، محمد عبد الصبور (40 عامًا)، وأسيل مصطفى (12 عامًا).

كما أسفر الحادث عن إصابة سبعة آخرين، وهم: حمزة مصطفى (3 أعوام)، بشرى محمود عبد الصبور (14 عامًا)، ريتال محمود، رودى محمود، آدم مصطفى، هدى حنفي جاد (32 عامًا)، وسحر نادي سيد (35 عامًا). تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مأهول بالسكان في عزبة عمرو. انتقل إلى موقع الحادث اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، برفقة ضباط المركز وقوات الإسعاف والحماية المدنية.

وأظهرت المعاينة والفحص انهيار منزل مكون من 3 طوابق مملوك لمصطفى عبد الصبور"، ومبني بالطوب الأحمر والأسمنت.

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