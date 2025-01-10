وجبة عشاء فاسدة.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 4 أشخاص بتسمم غذائي بمدينة المنيا الجديدة، بعد تناولهم وجبة عشاء فاسدة داخل منزلهم .

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً بورود بلاغ بتعرض أسرة للتسمم الغذائي، نتيجة تناول وجبة منزلية فاسدة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية وتم نقل 4 أشخاص إلى المستشفى وهم: "ناهد . ا" 29 سنة، وشقيقها "طارق" 18 سنة، و"محمد .ا" 65 سنة، ووالدتها "عائشة. ت" 55 سنة)، مقيمين بمدينة المنيا الجديدة.

جرى تلقي المصابين العلاج اللازم بمستشفى صدر المنيا، وبسؤالهم أكدوا تناولهم وجبة عشاء في منزلهم، وأصيبوا بعدها بقىء وآلام في البطن، وتحرر محضر بالواقعة.