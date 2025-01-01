تجديد تكليف أيمن رخا مديرًا لـ"صحة جنوب سيناء" وتيسير أعمال رئيس إقليم القناة

جنوب سيناء – رضا السيد:

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرار رقم 1 لسنة 2025، بإجراء حركة تنقلات وتكليفات موسعة في المناصب القيادية والإدارية العليا بالهيئة، بهدف ضخ دماء جديدة لمزيد من الإنجاز.

وتضمن القرار تكليف الدكتور أيمن رخا، بتيسير أعمال رئيس إقليم القناة إلى جانب تجديد تكليفه كمديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، وتكليف الدكتور أحمد صبري الملاح، بعمل نائبًا لمدير فرع الهيئة بجنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن الدكتور أيمن رخا، تخرج من كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، وحصل على دبلومة إدارة المستشفيات، وإدارة الجودة الشاملة TQM، وماجستير إدارة الأعمال MBA من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كما أنه التحق برنامج إدارة الأعمال المهنية DBA بالأكاديمية، وماجستير Leadership in Medicine بجامعة هارفارد.

وشغِّل "رخا" عدة مناصب في قطاع الرعاية الصحية منها مدير المكتب الفني لمدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، ومنسق بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، ثم مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، إلى أن شغِّل منصب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء في أبريل 2023.