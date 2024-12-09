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بالأسماء.. الفنانون المشاركون في سيمبوزيوم النحت بأسوان

09:03 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الفنانون المشاركون في سيمبوزيوم النحت بأسوان

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أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت وزارة الثقافة المصرية، عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، اليوم الإثنين، عن أسماء الفنانين المشاركين في الدورة (29) الجديدة من سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، والذي من المقرر إقامته خلال الفترة من 14 يناير وحتى 22 فبراير 2025.

حيث يشارك الفنانون: أحمد عسقلاني، باهر أبو بكر، علا موسى، ومنة أحمد (من مصر)، بالإضافة إلى مارتين ماتياس (ألمانيا)، فرهات أوزجور (تركيا)، الكسندر فوفجادزه (جورجيا)، وأدريان أنطونيو (من المكسيك).

يُعد سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت أعرق ملتقيات النحت على خامة الجرانيت الأسواني في المنطقة العربية والشرق الأوسط. بدأ في عام 1996 على يد النحات العالمي آدم حنين. ويتولى المعماري أكرم المجدوب مهام القوميسير العام للدورة الحالية.

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سيمبوزيوم النحت أسوان صندوق التنمية الثقافية
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