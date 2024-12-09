لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابات خطيرة لفتاة سقطت من أعلى منزلها في المنيا

06:07 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أُصيبت فتاة بكسور متنوعة، اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق الثاني في منزلها بإحدى قرى مركز المنيا، أثناء قيامها بنشر الغسيل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوصول "خلود. خ. ا" (22 سنة)، طالبة ومقيمة بقرية دمشير بمركز المنيا، إلى مستشفى المنيا الجامعي، مصابة بكسور متنوعة، بادعاء سقوط من أعلى.

بالانتقال وسؤال أقاربها، تبيّن سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها، إثر اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل، مما تسبب في إصابتها باشتباه كسر باليد والعمود الفقري.

وُضعت الفتاة تحت الملاحظة بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سقوط فتاة من أعلي منزلها سقوط فتاة من الطابق الثاني إصابة فتاة بكسور مستشفى المنيا الجامعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بدرية طلبة تتلقى عزاء زوجها المخرج مصطفى سالم بالإسكندرية (صور)

إعلان

إعلان

دولار وذهب وعقارات.. روشتة ساويرس لإنقاذ الاقتصاد ونصائحه للمستثمرين
قفزة جديدة.. الدولار يقترب من مستوى 51 جنيها بالبنوك لأول مرة
برودة شديدة.. الأرصاد تحذر من ظواهر بالطقس خلال الساعات المقبلة
نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم.. إخلاء الشقق بعد 3 سنوات