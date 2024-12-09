إصابات خطيرة لفتاة سقطت من أعلى منزلها في المنيا

المنيا - جمال محمد:

أُصيبت فتاة بكسور متنوعة، اليوم الاثنين، إثر سقوطها من الطابق الثاني في منزلها بإحدى قرى مركز المنيا، أثناء قيامها بنشر الغسيل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوصول "خلود. خ. ا" (22 سنة)، طالبة ومقيمة بقرية دمشير بمركز المنيا، إلى مستشفى المنيا الجامعي، مصابة بكسور متنوعة، بادعاء سقوط من أعلى.

بالانتقال وسؤال أقاربها، تبيّن سقوطها من الطابق الثاني بمنزلها، إثر اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل، مما تسبب في إصابتها باشتباه كسر باليد والعمود الفقري.

وُضعت الفتاة تحت الملاحظة بالمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.