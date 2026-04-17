اندلع حريق داخل حظيرة ماشية بقرية زاوية البقلي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الجمعة، ما أسفر عن احتراق الحظيرة بالكامل، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

تفاصيل الحريق

تلقى محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء إخطارًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور توجه إلى موقع البلاغ برفقة محمد عمران نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية التي انتقلت بسرعة إلى مكان الواقعة، وجرى التعامل مع النيران بمشاركة الأهالي، في محاولة للسيطرة عليها قبل تفاقم الوضع.

السيطرة ومنع الكارثة

نجحت الجهود المشتركة في إخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى الحظائر والمنازل القريبة، وهو ما ساهم في تجنب خسائر أكبر، خاصة مع طبيعة المكان ووجود مواد سريعة الاشتعال. وأسفر الحريق عن احتراق الحظيرة بالكامل وتحولها إلى كوم رماد، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

الإجراءات القانونية

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبدأت الجهات المختصة في فحص أسباب الحريق وملابساته.