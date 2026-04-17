أجرى الدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، زيارة تفقدية إلى مستشفى منفلوط النموذجي، للاطمئنان على الحالة الصحية لأول حالتين تم إجراء جراحة قلب مفتوح لهما، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة ودعم النجاحات الطبية المتحققة داخل المحافظة.

مرافقة قيادات طبية متخصصة

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة الأستاذ الدكتور محمد عياد، رئيس قسم جراحة القلب والصدر ومدير مستشفى الأورمان، والأستاذ الدكتور محمد فاروق، أستاذ جراحات القلب والصدر بمستشفى الأورمان الجامعي، حيث تم الاطمئنان على استقرار الحالتين، وتقديم التهنئة للفريق الطبي تقديرًا لهذا الإنجاز الطبي المتميز.

وأكد الدكتور محمد جمال خلال الزيارة أن الاستثمار في تنمية وتدريب القوى البشرية من الأطقم الطبية يمثل حجر الأساس في تطوير المنظومة الصحية، مشددًا على أهمية الارتقاء المستمر بمستوى أداء الفرق الطبية بما يواكب أحدث الممارسات الطبية.

خطوات عملية لدعم التمريض ونقل الخبرات

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى الاتفاق على إرسال فرق تمريضية للتدريب داخل مستشفى القلب وجراحة الصدر، بهدف نقل الخبرات العملية وتحسين مستوى الأداء التمريضي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة أسيوط.