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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أمام محطة كهرباء المراشدة بقنا

04:53 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

حادث انقلاب ميكروباص - ارشيفية

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قنا -عبدالرحمن القرشي:

أصيب 3 اشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام محطة كهرباء المراشدة بمركز الوقف محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، أمام محطة كهرباء المراشدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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