جنايات بنها تحكم بالسجن المشدد 6 سنوات على تاجري مخدرات فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات على شخصين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالي 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، محمد حليم خيري، وعضوية المستشارين محمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

كانت النيابة العامة، أحالت المتهمين "السيد أ إ"، 35 سنة، حداد مسلح، و"علي أ م"، 29 سنة، حداد مسلح، في القضية رقم 976 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 221 لسنة 2024 كلى شمال بنها، لأنهما في يوم 8 / 1 / 2024، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازوا وأحرزا جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا وأحرزا جوهراً مخدراً "نبات الحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين، قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات، بأن أشهرا في مواجهتهم سلاح ناري "بندقية خرطوش"، مطلقين منه من عياراً نارياً لإرهابهم والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبسين بها، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.