لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وزير الرياضة عن ستاد المصري الجديد: "مبقاش في مدرج من بتاع زمان.. أنا بدي رسالة"

05:33 م الأحد 08 ديسمبر 2024

الدكتور أشرف صبحي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته إلى بورسعيد اليوم الأحد، أن ستاد النادي المصري الجديد يشهد تطويرًا شاملًا، مشيرًا إلى أن المدرجات القديمة أصبحت شيئًا من الماضي. وقال الوزير: "مبقاش في مدرج من بتاع زمان.. أنا بدي رسالة، الاستاد اتغير".

جاءت تصريحات الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعدد من نواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ.

أشار الوزير إلى أن تصميم الاستاد القديم كان يحتوي على أخطاء في اتجاهات المدرجات، وهو ما تم تداركه في التصميم الجديد، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تقديم منشأة رياضية تليق بتاريخ النادي المصري وتواكب المعايير الحديثة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ستاد المصري الجديد محافظة بورسعيد محب حبشي محافظ بورسعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من الطابق الخامس.. مصرع شخص سقط في بئر أسانسير بالمحلة

إعلان

إعلان