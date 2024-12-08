مصرع طالب وإصابة آخر في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في حادث تصادم، بأخميم شرقي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب دائرة مركز شرطة أخميم.

وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "يوسف. ك" 20 عامًا طالب على الطريق اصطدم بـ"أحمد. م" 17 عامًا طالب أثناء عبورة الطريق، ونتج عن الحادث مصرع الثاني متأثرًا بإصابته، ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، فيما أصيب قائد الدراجة البخارية بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بالقدم اليمنى، ونُقل لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.



وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.