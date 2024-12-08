بيطري المنيا: تحصين 122 ألف رأس ماشية في 20 يومًا

المنيا-جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وتجيئ الحملة تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالثروة الحيوانية بخاصة أنه يأتي علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد السيد، مدير مديرية الطب البيطري، جهود المديرية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الفترة من 16 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجارى، إذ تم تحصين 122 ألفا و9 رؤوس ماشية وترقيم وتسجيل 1089 رأس ماشية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، لافتاً إلي زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 72% نتيجة لزيادة وعي المربين بأهمية التحصين بما يحقق أهداف الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف مدير المديرية، أنه تم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 753 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضهُ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه .