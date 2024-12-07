بالصور - محافظ أسيوط يعلن تسليم عقود تقنين أراضي الدولة بالغنايم

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز الغنايم، مع التأكيد على تسليم باقي العقود فور استيفاء الإجراءات اللازمة واستكمال الأوراق وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأكد المحافظ، متابعته المستمرة لملف التقنين، بهدف تسريع وتيرة العمل وإنهاء المزيد من الطلبات وتحرير العقود المتبقية في أسرع وقت ممكن، خاصة الطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص والمعاينة واستكمال باقي الإجراءات وفقًا للقانون، حفاظًا على ممتلكاتهم وحقوق الدولة.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم، برئاسة محمود ياسين، قامت بتسليم عدد من عقود تقنين أراضي أملاك الدولة لمن استوفوا الاشتراطات المطلوبة وانتهوا من الإجراءات المقررة، وذلك بحضور وائل موسى، نائب رئيس المركز، ومدير ومسؤولي إدارة حماية أملاك الدولة بمركز ومدينة الغنايم.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تضافر الجهود بين رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية، لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط، وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافي أي مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها لضمان استرداد حقوق الدولة في أراضيها والتيسير على المواطنين، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. وشدد على عدم السماح بأي تقصير أو تهاون في إنهاء ملف التعديات على أملاك الدولة، والعمل على استرداد حق الشعب، خاصة وأن الدولة جادة في ملف تقنين الأوضاع والتصالح مع المواطنين.