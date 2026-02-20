الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، دعم عدد من برامج مسابقات إذاعة الوادي الجديد المقدمة خلال شهر رمضان المبارك بجوائز مالية يومية قيّمة؛ وذلك في إطار دعم الدور الإعلامي والتثقيفي البارز للإذاعة؛ تشجيعًا للبرامج الثقافية الهادفة التي تسهم في التوعية والحفاظ على الهوية والتراث الشعبي وتنمية الوعي المجتمعي.

وأكدت المحافظ، أن خريطة برامج المسابقات اليومية تتضمن مسابقة ( حكايات الأجداد) التي تُذاع على الهواء في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا، ومسابقة (الألعاب الشعبية) المذاعة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا، بالإضافة إلى مسابقة (صورة وفزورة) المذاعة في الرابعة وعشر دقائق عصرًا، وتتلقى إذاعة الوادي الجديد اتصالات المستمعين للمشاركة والفوز بالجوائز المقدمة.