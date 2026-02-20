إعلان

جوائز مالية يومية.. محافظ الوادي الجديد تدعم مسابقات الإذاعة في رمضان

كتب : محمد الباريسي

09:26 م 20/02/2026

حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الجمعة، دعم عدد من برامج مسابقات إذاعة الوادي الجديد المقدمة خلال شهر رمضان المبارك بجوائز مالية يومية قيّمة؛ وذلك في إطار دعم الدور الإعلامي والتثقيفي البارز للإذاعة؛ تشجيعًا للبرامج الثقافية الهادفة التي تسهم في التوعية والحفاظ على الهوية والتراث الشعبي وتنمية الوعي المجتمعي.

وأكدت المحافظ، أن خريطة برامج المسابقات اليومية تتضمن مسابقة ( حكايات الأجداد) التي تُذاع على الهواء في تمام الساعة العاشرة والربع صباحًا، ومسابقة (الألعاب الشعبية) المذاعة في تمام الساعة الثالثة والربع عصرًا، بالإضافة إلى مسابقة (صورة وفزورة) المذاعة في الرابعة وعشر دقائق عصرًا، وتتلقى إذاعة الوادي الجديد اتصالات المستمعين للمشاركة والفوز بالجوائز المقدمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إذاعة الوادي الجديد حنان مجدي محافظ الوادي الجديد مسابقات رمضان 2026 جوائز مالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة
أخبار وتقارير

الخطيب وحسن شحاتة يظهران معاً في إعلان مدينة المنصورة الجديدة
رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن هنا الزاهد: "بيزن على ودانها واحد بيغني"
محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
دراما و تليفزيون

محمد إمام لـ"مصراوي": "الكينج من أحلى الأعمال اللي عملتها والأكشن دايما
"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)
أخبار مصر

"المرأة الحديدية".. نجيب ساويرس يكشف عن الشخص الذي يأتمنه على أسراره-(فيديو)
المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية
اقتصاد

المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية العالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من التجمع إلى باسوس.. فيديوهان يهزان السوشيال في أول أيام رمضان وتحرك أمني عاجل
دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات