جامعة المنيا ضمن أفضل الجامعات العربية في تصنيف التايمز

المنيا-جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا إدراج الجامعة في تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education في نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024 وذلك ضمن 42 جامعة مصرية في التصنيف الذي شمل تقييم 238 مؤسسة في 16 دولة عربية للعام الحالي.

وأوضح فرحات، أن تقرير مؤسسة التايمز للتعليم العالي، أشاد بالتحسن المستمر في جودة التعليم العالي من خلال تحسين البحث العلمي وتعزيز التدويل والشراكات الدولية منوهًا بتنوع الجامعات المصرية واستمرارها في عملية التطوير.

وقال رئيس جامعة المنيا، إن مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) أطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات وتعتمد في تقييم الجامعات العربية على نفس محاور التصنيف العالمي، وهي 5 محاور رئيسية تشمل: محور البحث العلمي ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية، وقد شمل التقييم بالتصنيف لهذا العام 238 مؤسسة من 16 دولة عربية.

وضمت قائمة الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف: جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة الأزهر، وجامعة المنيا وجامعة أسوان، وجامعة المستقبل، وجامعة حلوان، وجامعة قناة السويس، وجامعة الفيوم.

وأظهرت النتائج، كذلك إدراج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة بني سويف، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بنها وجامعة كفر الشيخ.



