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مصرع عاملة في حريق مصنع غزل بالمحلة

04:22 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية سندسيس التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، نشوب حريق داخل مصنع غزل، أسفر عن وفاة عاملة متأثرة بإصابتها بحروق شديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد باندلاع حريق داخل مصنع غزل بقرية سندسيس، وأسفر عن تفحم جثة سيدة.

انتقلت قوة أمنية، برئاسة المقدم محمد عمارة رئيس مباحث المركز وقوات الإطفاء، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع غزل بقرية سندسيس ناتج عن ماس كهربائي في لوحة المفاتيح، تسبب في تفحم جثة لعاملة بالمصنع.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

حريق مصنع غزل بالمحلة محافظة الغربية الأجهزة الأمنية
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