بالصور- ضبط 7 أطنان ملح ومنتجات دواجن وأسماك فاسدة فى حملات تموينية بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة مشيرا انه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية.

وشدد محافظ الدقهلية على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار في أماكن واضحة.

وقال "مرزوق" إن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن لحوم ومواد غذائية وعصائر متنوعة مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولردع الجشعين .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 510 منتجات دواجن وأسماك، 5 طن ملح طعام، 20 قرص جبن رومي، 750 كيلو فول، 1500 قطعة قلب سيليكون، 150 لتر سولار، 50 شيكارة زوائد، وتحرير 161 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز، 75 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة على مدار ثلاثة أيام وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز ،نقص في وزن الرغيف ،تجميع بطاقات ومبيعات وهمية، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة المواصفات، وتوقف عن الإنتاج، وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، سلع مجهولة المصدر، وتجميع سلع مدعمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.