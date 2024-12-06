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مصرع فتاة أسفل عجلات قطار شنوان بالمنوفية

12:04 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

محطة قطار

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت فتاة مصرعها على شريط السكة الحديد بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أثناء عبورها صباح اليوم الجمعة.

ووصل رجال الشرطة إلى موقع الحادث وتبين أن المتوفاة تدعى بسمة صلاح سعد أبو النور، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم، والعمل على إنهاء تصاريح الدفن، تمهيدًا لتشييع جثمانها.

هذا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

القطار المنوفية السكة الحديد
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