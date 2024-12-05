فى ندوة علمية.. جامعة الجلالة تسلط الضوء على أحدث تطبيقات النانو تكنولوجي

السويس- حسام الدين أحمد:

نظمت جامعة الجلالة الدورة الثالثة من ندوتها العلمية المتخصصة في النانو تكنولوجي، والتي تهدف إلى تعزيز التفاعل العلمي بين الباحثين والمهتمين بهذا المجال، وتسليط الضوء على أحدث التطورات والتطبيقات في تكنولوجيا النانو.

أقيمت الفعاليات تحت رعاية الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، وإشراف الدكتورة رضوى حسن أبو صالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي.

وشهدت الندوة حضور نخبة من أبرز العلماء والخبراء في مجال النانو تكنولوجي، منهم الدكتور وائل ممدوح أستاذ النانو تكنولوجي بالجامعة الأمريكية، الدكتور محمد الكوردي، مدير مركز الأبحاث بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة أماني مصطفى، أستاذة النانو سيراميك بالمركز القومي للبحوث، والدكتور عبدالله الحميد، أستاذ علوم النانو بمعهد الإلكترونيات، كما شارك في الندوة عدد من خريجي برنامج علوم وتكنولوجيا النانو بجامعة الجلالة، الذين قدّموا عروضاً ملهمة حول مشاريعهم البحثية.

وأكدت الدكتورة رضوى أبو صالح، مدير برنامج النانو تكنولوجي، أن الندوة تسعى إلى تعزيز التواصل بين الأكاديميين والخبراء في مجال النانو، لتشجيع الطلاب والباحثين على التفاعل والمشاركة في المشاريع البحثية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الابتكارات الحديثة وتطبيقات النانو تكنولوجي في معالجة التحديات المختلفة، بجانب بناء شراكات بحثية جديدة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وخلال فعاليات الندوة، تم عرض مشاريع وأوراق بحثية من قبل طلاب وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، ومناقشات علمية حول أحدث الابتكارات والتقنيات في النانو تكنولوجي، بالإضافة إلى ورش عمل لتعزيز تبادل الأفكار العلمية وإقامة شراكات بحثية جديدة.

اختتمت الندوة بتوجيه الشكر للطلاب المنظمين والمشاركين، مع تأكيد أهمية هذه اللقاءات العلمية في دعم التطوير البحثي وتعزيز مكانة جامعة الجلالة كمنصة ريادية في مجال النانو تكنولوجي.