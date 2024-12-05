إصابة مسجل خطر بطلقات نارية خلال حملة أمنية فى قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب مسجل خطر بطلقات نارية، إثر تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الأمن، في دائرة مركز نجع حمادي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد أنه خلال مرور قوة أمنية كان يوجد مسجل خطر هارب من أحكام في أحد الشوارع، وعند محاولة القبض عليه بادر بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن أملا في الهروب.

وبعد الفحص تبين أن المتهم أصيب بطلقات نارية خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية، يُدعى م.ج، 28 عامًا، بحوزته بندقية آلية هارب من أحكام قضائية، تم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.