العثور على جثة طفل حديث الولادة بأحد الشوارع في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر الأهالي بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، على جثة طفل حديث الولادة، بأحد شوارع المركز.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول جثة لطفل رضيع مجهول الهوية عثر عليه الأهالي.

انتقل إلى المستشفى فريق من رجال المباحث، وتبين أن الجثة لطفل حديث الولادة، جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الحادث.