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محافظ جنوب سيناء يشارك في الاحتفال باليوم الوطني للإمارات

01:06 م الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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    الاحتفال السنوي
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    المحافظ يشارك في الاحتفال
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جنوب سيناء - رضا السيد:

شارك اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في الاحتفال الذي نظمته سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين للإمارات الشقيقة، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة. بحضور عدد كبير من الوزراء والدبلوماسيين والسفراء، والشخصيات العامة.
وكان في استقبال الحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من المسئولين والدبلوماسيين.
وأعرب المحافظ، عن فخره و اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر والإمارات، وتتجلى فيها أسمى معاني التعاون والتلاحم بين الأشقاء.
كما تمنى للشعب الإماراتى دوام نعمة الأمن والرخاء، واستمرار المسيرة التنموية الرائدة، وأن يعم الخير والازدهار الأمتين العربية والإسلامية.

جنوب سيناء خالد مبارك الإمارات
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