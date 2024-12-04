جريمة مروعة في أسيوط.. شاب مقتول تنهش جثته الكلاب الضالة

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بإعدام عامل شنقًا، بعد إدانته باستدراج شاب وقتله بهدف السرقة في مركز أبنوب بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وأحمد محمد غلاب عضو المحكمة، وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي.

تعود تفاصيل القضية رقم 18018 لسنة 2023 جنايات مركز أبنوب إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من "محمد. أ. س" يفيد بعثوره على جثة شاب ملقاة على جانب الطريق وتنهشها الكلاب الضالة أثناء توجهه إلى مزرعته في منطقة الخريجين بقرية عرب العوامر.

انتقل ضباط المركز إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الجثة تعود لشاب يدعى "مصطفى. ع. ص"، وعليها آثار دماء وبعض نهشات الكلاب الضالة؛ أمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية بالمديرية، ورئيس قسم المباحث الجنائية، ورئيس مباحث مركز شرطة أبنوب.

شملت خطة البحث فحص خط سير المجني عليه قبل الواقعة، ومراجعة الكاميرات، ومناقشة أهلية المجني عليه وأصدقائه والمترددين عليه، وفحص أصحاب المزارع في المنطقة، وسلوكيات المجني عليه وخلافاته، والاستعانة بالوسائل التكنولوجية للوصول إلى حقيقة الواقعة.

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية الجاني "منصور. ع. م"، 29 عامًا، عامل، وله سوابق في 14 قضية. تبين أن الجاني استدرج المجني عليه إلى مدق جبلي بحجة تسهيل مرور أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية مزورة مقابل حصوله على مبلغ مالي، ثم اعتدى عليه بسلاح أبيض ما أدى إلى مقتله، وفر هاربًا تاركًا الجثة بجانب المدق الجبلي.