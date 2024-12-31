إنشاء كوبري جديد موازي لكوبري النصر العائم في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ناقش اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الخطوات الفعلية في إنشاء كوبري جديد موازي لكوبري النصر العائم بالتعاون بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، وذلك لإحداث مزيد من السيولة المرورية في الحركة بين مدينتي بورسعيد و بورفؤاد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من ممثلي هيئة قناة السويس ومديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة بورسعيد حول تفاصيل المشروع، الذين أوضحوا أن الكوبري سيكون على بعد 170 متر من كوبري النصر العائم الحالي، وبعرض 15 متر وحمولة 100 طن، لتسهيل العبور بين بورفؤاد وبورسعيد.

ويجرى إنشاء الكوبري على ثلاث مراحل، وتصميمه في ترسانة بورسعيد، كما يسمح بعبور النقل الثقيل بما يخفف من التكدس والمشكلات المرورية بالمنطقة، ويسهم فيما بعد بإمكانية إجراء صيانة للكوبري القديم دون تعطيل الحركة المرورية.