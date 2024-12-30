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بالصور.. الدفع بـ 1477 معدة وطاقم لرفع تجمعات مياه الأمطار فى البحيرة

03:39 م الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    انتشار المعدات والأطقم لرفع تجمعات المياه بالبحيرة3
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    انتشار المعدات والأطقم لرفع تجمعات المياه بالبحيرة4
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    انتشار المعدات والأطقم لرفع تجمعات المياه بالبحيرة5
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    انتشار المعدات والأطقم لرفع تجمعات المياه بالبحيرة2
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    انتشار المعدات والأطقم لرفع تجمعات المياه بالبحيرة6
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    انتشار المعدات والأطقم لرفع تجمعات المياه بالبحيرة1
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البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة الدورية للطرق الرئيسية، ورفع تجمعات المياه أولاً بأول بالتزامن مع تعرض المحافظة لموجة من الأمطار متوسطة الشدة.

وأشارت المحافظ، إلى الدفع بأكثر من 1477 معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه.

وأوضحت عازر أن كافة المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، ومركز السيطرة والتحكم بالديوان العام.

جاكلين عازر محافظ البحيرة مياه الأمطار
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