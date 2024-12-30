محافظ الفيوم يتابع حالة الأسواق ومستوى النظافة العامة

الفيوم- حسين فتحى:

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، صباح الاثنين، عدداً من الأسواق اليومية للخضر والفاكهة، للاطمئنان على استقرار الأسعار، وتوافر السلع بكميات تكفي احتياجات المواطنين.

شملت الجولة شوارع أحمد شوقي، وسعد زغلول، والنبوي المهندس، ومناطق الورشة، والحادقة، والبارودية، وقام محافظ الفيوم مترجلاً على الأقدام، بتفقد باكيات بيع الخضروات والفاكهة بسويقة البارودية، وسويقة الحادقة، وناقش الباعة والمواطنين المترددين على السوق، حول أسعار السلع، مشدداً على عدم المغالاة في الأسعار.

كما شدد المحافظ، على ضرورة تحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والمخلفات أولاً بأول، وكذا إلزام جميع البائعين بالباكيات المخصصة لهم داخل سوق الحادقة، لتحقيق العدالة بين جميع البائعين والحفاظ على المظهر الحضاري للسوق.

وأكد الأنصاري، أن الدولة بكافة أجهزتها تحرص على توفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بهذا الشأن، مع المتابعة المستمرة لمدى توافر السلع الاستراتيجية والغذائية، والتأكد من جودة وسلامة المعروض منها، ومجابهة الممارسات الاحتكارية، لعدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.