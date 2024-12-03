مشاجرة بالأسلحة النارية تسقط مصابين في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب شقيقان، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة في قرية الشغبة التابعة لمركز أسيوط، نتيجة خلاف على تقسيم أرض زراعية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة في قرية الشغبة، ووجود مصابين.

انتقل ضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلاف على تقسيم أرض زراعية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "علي . ح . م" (25 عامًا) و"أحمد" (33 عامًا)، وتم نقلهما إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج.

تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.