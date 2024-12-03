بعد إصابة 32 طفلًا..عمالة الأطفال في أسيوط رحلة يومية محفوفة بالمخاطر

أسيوط ـ محمود عجمي:

تنتشر حقول الزراعة على طول الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسيوط، ومع انتهاء حصاد الزراعات الصيفية وبدء زراعة المحاصيل الشتوية، تبرز ظاهرة عمالة الأطفال في قرى مراكز المحافظة؛ ويعتبر العديد من الأطفال العمل في الأرض الزراعية فرصة لجني الأموال.

يومياً، يغادر أطفال قرى مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط وأسيوط قراهم في الصباح الباكر فور وصول مقاول الأنفار بسيارته الربع نقل؛ تبدأ رحلتهم سيراً في شوارع القرية حتى الوصول إلى الأراضي الزراعية على الطريق الصحراوي الغربي. ينتظرون انتهاء ساعات العمل للعودة إلى أسرهم، إلا أن يوم السبت الماضي واليوم الثلاثاء كانا مختلفين، حيث عاد الأطفال مصابين يتلقون العلاج بعد انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها على جانبي الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركزي ديروط ومنفلوط. الحادثان أسفرا عن نجاة 33 طفلاً من الموت.

في الحادث الأول، الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي بمحور منفلوط الصحراوي الغربي، بعد انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالطماطم، مما أدى إلى إصابة 17 شخصًا، وفي الحادث الثاني، انقلبت سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي عند مدخل قرية دشلوط بمركز ديروط، مما أسفر عن إصابة 16 طفلًا من عمال المزارع.

أوضح عدد من الأطفال أن سائق السيارة ومقاول الأنفار يتولان المرور عليهم يوميًا لنقلهم بسيارة ربع نقل، وتوزيعهم على أصحاب المزارع، ثم إعادتهم مرة أخرى إلى قريتهم. وأشار الأطفال إلى أن أعمارهم لا تتجاوز الخامسة عشرة، وأنهم يعملون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا، مقابل 100 جنيه لكل منهم عند العودة إلى القرية.

أرجع عدد من الأهالي تكرار الحوادث على محور منفلوط إلى عدة عوامل، منها عدم التزام بعض السائقين بالتعليمات المرورية، والسير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى السرعة الزائدة.

وأشار الأهالي إلى أن الطريق يسهل الوصول إلى المزارع والأهالي في قرى الظهير الصحراوي الغربي، فضلًا عن استخدامه للسفر إلى القاهرة، مما يزيد من حركة المرور عليه.

وطالب الأهالي بضرورة تكثيف الرقابة المرورية على محور منفلوط، وتطبيق القوانين بصرامة للحد من الحوادث المتكررة، وحماية أرواح المواطنين.

من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة أسيوط إنه تم توجيه إدارة مرور أسيوط لإنشاء كمائن متحركة وثابتة على نقاط بطريق محور منفلوط والطريق الصحراوي، بهدف الحد من حوادث الطريق المتكررة.

جدير بالذكر أنه في شهر مايو الماضي، تم افتتاح محور الشيخ محمد صديق المنشاوي، المعروف بـ"محور منفلوط"، بتكلفة بلغت 4.793 مليار جنيه. يربط المحور بين الطريقين الصحراوي الشرقي والغربي (القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي، عابرًا نهر النيل والترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بطول 41 كم وبعرض 3 حارات مرورية لكل اتجاه.

يشمل المحور 28 عملًا صناعيًا، منها 9 كباري علوية، و2 كباري سطحية، و12 بربخ، بمجموع أطوال 2226 متر. يعبر المحور نهر النيل بكوبري طوله 810 متر، بالإضافة إلى 8 منازل ومطالع للمحور. يربط المحور بين طريق أسيوط الغربي والطريق الصحراوي الشرقي القديم، مرورًا بطريق الحوطا الشرقية ومتقاطعًا مع الطريق الزراعي والسكة الحديد (القاهرة – أسوان) وترعة الإبراهيمية.

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