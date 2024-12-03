إصابة 16 طفلًا في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 16 طفلًا من عمال المزارع، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية دشلوط بمركز ديروط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث إلى مكان الحادث، حيث تبين انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال مزارع، مما أسفر عن إصابة 16 طفلًا.

نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم. والمصابون هم: "مريم.ع" 11 عامًا، و"محمد.م" 11عامًا، و"فيدية.م" 14عامًا، و"نسمة.ح" 10 أعوام، و"مروان.ت" 5 أعوام، و"محمد.ا"11عامًا، و"محمد.م"5 أعوام، و"نسمة.ع"11عامًا.

كما أصيب في الحادث كل من: "عبدالرحمن.ب" 5 أعوام، و"سماح.ح"5 أعوام، و"حميده.م"12عامًا، و"ملك.م" 10 أعوام، و"حماده.هـ" 13عامًا، و"أحمد.و"13عامًا، و"حمادة.م" 23 عامًا، و"اميره.ع" 10 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقي العلاج اللازم؛ حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.