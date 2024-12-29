إجمالي استثمارات محافظة الشرقية يتجاوز مليار جنيه في العام المالي 2024-2025

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الشرقية - ياسمين عزت:

استعرضت حورية عبد الله، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام بمحافظة الشرقية، خلال انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة للمراكز والمدن والأحياء.

وأوضحت عبد الله أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 بلغ 994 مليون و980 ألف جنيه من الخزانة العامة، بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي، ليصل إجمالي استثمارات المحافظة إلى مليار و114 مليون و980 ألف جنيه.

وأشارت إلى أن الاستثمارات يتم تنفيذها عبر عدة برامج تشمل النقل والطرق والمواصلات، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، تحسين البيئة، الإدارة المحلية والدعم الفني، إلى جانب التنمية الاقتصادية والتنمية الحضرية والريفية.

من جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء الهيئات والشركات، ومديري المديريات الخدمية، بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024-2025، من خلال تسريع إجراءات الطرح والترسية، والاستفادة من المبالغ المرصودة لإنجاز المشروعات الجارية في المراكز والمدن والأحياء بما يعود بالنفع على المواطنين.