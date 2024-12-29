محافظ المنيا يعلن إزالة 2606 حالات تعدٍ في الموجة 24

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن انتهاء الموجة الـ24 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة، والتي انطلقت في 12 أكتوبر الماضي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

وأوضح المحافظ أن الحملة أسفرت عن إزالة 2606 حالات تعدٍ، شملت 880 حالة على أراضي أملاك الدولة، 1626 حالة على الأراضي الزراعية، و100 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني.

وأكد كدواني استمرار تكثيف الحملات لمواجهة التعديات بجميع أشكالها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، للحفاظ على أراضي الدولة وضمان استغلالها الأمثل.

وأشار إلى أن الموجة تمت على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى من 12 أكتوبر حتى 1 نوفمبر، المرحلة الثانية من 9 إلى 29 نوفمبر، والمرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.