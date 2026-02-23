ارتفع في 4 بنوك.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كتب : أحمد الخطيب
سعر الريال السعودي
ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:
البنك الأهلي المصري: 12.69 جنيه للشراء، بزيادة 5 قرو ش، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك مصر: 12.68 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 12.68 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.75 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.7 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.
