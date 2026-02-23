ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 23-2-2026، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري: 12.69 جنيه للشراء، بزيادة 5 قرو ش، و12.76 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 12.68 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.68 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.75 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.71 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.7 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

