أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 174 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

الداخلية توافق على تجنس 21 مواطنًا

ونصت المادة الأولى من القرار على الإذن لكل من المواطنين المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث شملت الجنسيات المأذون بها الألمانية، والهولندية، والكندية، واليابانية، والأمريكية، والمغربية، والسورية، والليبية، والفلسطينية، والفرنسية، والسويسرية، والفلبينية، والتركية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 بشأن تفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية، وصدر بتاريخ 26 يناير 2026، بتوقيع المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير.