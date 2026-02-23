4 عوامل تحدد صيام مريض الأورام في رمضان

نشر المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، نشرة علمية طبية متعلقة برغبة الكثيرين في القيام بفريضة الصيام، حيث يجمع الشهر الفضيل بين العبادة وروحانياتها العميقة وتأثيراتها الإيجابية على الروح والجسد.

وأوضح أنه بالنسبة لمريض السرطان قد تكون هذه الرغبة ملّحة رغم التحديات الصحية ومع ذلك صيام مريض السرطان في رمضان قد يكون آمنًا لبعض الحالات بينما يُفضل الإفطار في حالات أخرى؛ للحفاظ على الصحة والقوة أثناء العلاج.

أكد المعهد أن صيام مريض الأورام في رمضان يعتمد كلياً على استشارة الطبيب المعالج واستقرار الحالة الصحية ونوع العلاج.

وأوضح أن أهم العوامل المحددة لقدرة مريض السرطان على الصيام:

- نوع ومرحلة السرطان: هل هو في مرحلة نشطة أم تحت السيطرة، ويختلف الأمر بين سرطانات الجهاز الهضمي التي قد تسبب صعوبة في الهضم وبين الأنواع الأخرى.

- العلاج الحالي: يُنصح بعدم الصيام أثناء العلاج الكيميائي والإشعاعي المكثف، لتجنب الجفاف والمضاعفات، حيث يحتاج الجسم لطاقة وترطيب دائمين، بينما قد يُسمح به لمستقري الحالة (مثل العلاج الهرموني).

- الحالة العامة: وجود فقر دم حاد، نقص مناعة، قيء أو إسهال مستمر يمنع الصيام.

- الأدوية: القدرة على أخذ الأدوية الفموية في أوقات محددة.

ونوه أنه ولذلك فإن الإجابة تختلف من شخص لآخر، ويبقى استشارة الطبيب هي العامل الحاسم.