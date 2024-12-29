محافظ بني سويف يتفقد معرض المسابقة العالمية للعلوم والهندسة -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض المحلي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي، والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية، ضمن المسابقة العالمية" ISEF".

جاء ذلك في حضور الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة، والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، ولفيف من القيادات التنفيذية.

تجول المحافظ داخل أقسام المعرض، المُقام بقاعة نادي الشرطة، والذي يضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين الإعدادي، والثانوي، في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة، حيث بلغ إجمالي المشروعات 70مشروعاً، في مجالات هندسة ميكانيكية، و الطاقة، وعلوم ونبات، و هندسة بيئية، وبرمجة، وطاقة كيميائية، و علوم طبية، و هندسة طبية، و كيمياء، وأنظمة مُدمجة، وعلوم بيئة والأرض.

وحرص المحافظ على فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية، وطرق التصميم، وكيفية عملها، ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع، مؤكدا ترحيبه واستعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا في مختلف المجالات، ومساعدتهم فى النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن.

من جانبها أشارت وكيل الوزارة إلى عقد معارض تمهيدية على مستوى الإدارات لطلاب المرحلتين الإعدادي، و الثانوي، وجرى تصعيد 70 مشروعاً للمشاركة في المعرض المحلي للمحافظة، ليتأهل منها أفضل 10 مشاريع للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.