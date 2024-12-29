أبرزها تشغيل 3 مستشفيات.. محافظ المنيا يستعرض إنجازات مديرية الصحة في 2024 -صور

المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تلقيه تقريرًا مفصلاً عن جهود مديرية الصحة بالمحافظة خلال عام 2024، تضمن التقرير تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية، وتشغيل مستشفيات جديدة، ونسب تنفيذ الأخرى.

أفاد التقرير بأن مديرية الصحة قدمت 54,820 خدمة متنوعة، من بينها خدمات برنامج الدعم النقدي “كرامة” وكارت الخدمات المتكاملة، إلى جانب مناظرات نفقة الدولة ورخص القيادة. في مجال طب الأسنان، تم إنشاء مركز متخصص بالحي الخامس يضم تسع عيادات، واستحداث معمل تركيبات صناعية، مع تقديم الخدمات العلاجية لـ 287,274 مريضًا، وتثقيف 41,415 مواطنًا، وتنظيم 54 قافلة طبية للمناطق النائية، ومبادرة دعم صحة المرأة التي فحصت أكثر من 144,360 سيدة، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، التي شملت فحص 123,629 طفل حديث الولادة.

كما تضمنت مبادرة العناية بصحة الأم والجنين فحص 31,296 سيدة، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية التي أنجزت 171,074 استبيانًا، بالإضافة إلى مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي التي استفاد منها 52,817 منتفعًا، وبرنامج الرعاية الصحية لكبار السن الذي فحص 3,576 مسنًا.

أما في مجال التخطيط والمتابعة، فجرى تشغيل مستشفى أورام سمالوط، ومستشفى الجهاز الهضمى بملوي، ومستشفى حميات العدوة بنسبة تنفيذ 100%، بينما تتراوح نسب تنفيذ ست مستشفيات بين 53% و95%، وفي مجال الصحة المهنية، تم المرور على 847 منشأة صحية و2,104 منشآت غير صحية.

كما شهدت إدارة الصحة المدرسية تقديم 324,997 خدمة بعيادات الشباب، وفحص 286,513 طالبًا ضمن مبادرة الأنيميا والتقزم، وتنظيم 3,674 ندوة.

في مجال الرعاية الحرجة والعاجلة، بلغ عدد العنايات المركزة 201، بينما في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة والطفيليات المعوية، تم فحص 966,742 حالة ومعالجة 44,268 حالة إيجابية للطفيليات.

كما أطلقت مديرية الصحة 89 حملة مصغرة لمكافحة القوارض و3 حملات رئيسية، مع تدريب العاملين على التصنيف الحشري لليرقات.

وعلى صعيد الأمومة والطفولة، تم متابعة 166,752 سيدة حامل، و111,306 طفل، مع صرف 460,122 عبوة ألبان، وفي مجال العلاج على نفقة الدولة، استفاد 144,113 حالة بتكلفة إجمالية بلغت 287,848,513 جنيهًا، شملت خدمات العناية المركزة، الجراحات، والمناظير.

كما تم تنظيم 88 قافلة طبية استفاد منها 121,949 مواطنًا، وأجريت 21,146 عملية جراحية متنوعة، منها جراحات الأورام، المخ والأعصاب، والقلب المفتوح، وقدمت إدارة الجودة 34 دورة تدريبية لـ 955 متدربًا، بينما نظمت إدارة مكافحة العدوى تدريبات شملت 1,130 فردًا من الفرق الطبية.

وفيما يخص مراقبة الأغذية، تم المرور على 306 منشآت وسحب عينات مياه بواقع 1,712 عينة شهريًا لضمان الجودة، والتخلص الآمن من 95,326 كجم من النفايات الطبية، كما نفذت إدارات الثقافة الصحية والصيدلة والتدريب دورات وندوات استفاد منها آلاف المتدربين والمواطنين، مما يعكس التزام المديرية بتطوير الأداء الصحي وتحسين الخدمات المقدمة.