باحث يحصل على الدكتوراه في حوكمة الذكاء الاصطناعي بالشركات الإعلامية

السويس - حسام الدين أحمد:

حصل الباحث محمد عبد الحميد كمال، على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال عن رسالة علمية حول الذكاء الاصطناعي بمجال الإعلام والموارد البشرية في مصر، حملت عنوان "حوكمة الذكاء الاصطناعي بقياس أثره في التعيين على أداء العاملين بالشركات الإعلامية والصحفية ".

وناقش الباحث الرسالة بقاعة مناقشات الرسائل البحثية بكلية الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور مني قدري عميد كلية الدراسات العليا ورئيس لجنة الحكم والمناقشة، وبحضور الدكتور سحر بدوي أستاذ إدارة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية الجامعة البريطانية عضواً والدكتور أيمن متولي أستاذ إدارة الأعمال مشرفاً على الرسالة.

وقررت اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه عن موضوع الرسالة البحثية، والتي تناولت حالة عملية بقياس أثر الذكاء الاصطناعي على أحد المؤسسات الإعلامية بالمحليات، من خلال 6 أبعاد (الاستثمار في التكنولوجيا، والاختيار وعرض البدائل ، والتجميع والتقييم) بالإضافة إلى (الأداء الوظيفي، والتقييم وأسلوب الترقية المتبع، وأسلوب العمل والعلاقات).

وطالب الباحث محمد كمال في الدراسة البحثية بضرورة الاهتمام بالدراسات المستقبلية حول موضوع الذكاء الاصطناعي منها قياس أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في اختيار العاملين المعينين والاختيار بين الكفاءة الأكاديمية والكفاءة الفنية وتأثير ذلك على أداء المنظمات المختلفة ، وإجراء دراسات حول أثر استخدام الذكاء الاصطناعي بإدارة الموارد البشرية وتعزيز ذلك على الحوكمة والشفافية، فضلاً عن إجراء دراسات حول كيفية حوكمة الذكاء الاصطناعي في الشركات ودوره في التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى دراسة أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركة المتحدة للإعلام باعتبارها أكبر شركة إعلامية فى مصر حاليا وتأثير ذلك على أداء الشركات والقنوات المختلفة التي تعمل في السوق المصري والتعلم من الخبرات المختلفة بمجال الذكاء الاصطناعي.



