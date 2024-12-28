العملية استغرقت 4 ساعات.. استئصال ورم نادر من فتاة فى أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي مشترك من قسمي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة أسيوط، في إجراء عملية جراحية دقيقة لطالبة بكلية التربية الرياضية تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت تعاني من ورم بالمنصف الصدري ممتد للعمود الفقري.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

واستقبل مستشفيات جامعة أسيوط الفتاة التي كانت تعاني من كحة مزمنة مصحوبة بغثيان وآلام بالصدر، وبعد الفحص الإكلينيكي والإشاعات، تبين وجود ورم بالصدر ممتد عبر القناة العصبية للحبل الشوكي.

وقام الفريق الطبي بإجراء عملية نوعية مشتركة استغرقت 4 ساعات، استخدموا خلالها أحدث التقنيات الجراحية مثل منظار الصدر الجراحي والميكروسكوب الجراحي لاستئصال الورم بالكامل من حول الحبل الشوكي ومن داخل الصدر عبر فتحات صغيرة بالصدر والظهر.

وتكون الفريق الطبي من قسم جراحة القلب والصدر تحت إشراف الدكتور محمد عياد رئيس القسم، وضم الدكتور حسين خيري الخياط أستاذ جراحة القلب والصدر، والدكتور علي زين العابدين مدرس مساعد بالقسم، والدكتور محمد ببلاوي معيد بالقسم ومن قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري تحت إشراف الدكتور محمد عبد الباسط خلاف رئيس القسم ومدير مستشفى الأمراض العصبية وجراحة المخ والأعصاب، والدكتور علي أحمد عبد العليم مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور محمد حسام مدرس مساعد بالقسم، والدكتورة نرجس سمير طبيب مقيم بالقسم.

كما شارك فريق من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار رئيس قسم التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، وضم الدكتور محمد ممدوح مدرس التخدير والعناية المركزة وعلاج الألم، والدكتورة رباب أحمد مدرس مساعد بالقسم، والدكتورة يمنى علاء طبيب مقيم بالقسم.

أعلن الفريق الطبي نجاح العملية وتماثلت المريضة للشفاء، حيث خرجت من المستشفى بصحة جيدة وعادت لممارسة أنشطتها اليومية والدراسة الجامعية، وتوجه الفريق بخالص الشكر والتقدير لهيئة التمريض والفنيين المساعدين.



