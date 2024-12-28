مصرع وإصابة 4 في حادث مروع على طريق أبو سمبل بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:

شهد طريق "أسوان – أبو سمبل"، اليوم السبت، حادث تصادم مأساوي بين سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل بالكيلو 16 من الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، بلاغًا بالحادث من مأمور مركز شرطة أسوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة أبو سمبل، فيما نُقل المصابان إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.