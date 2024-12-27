للمرة الأولى إجراء جراحة وجه وفكين بمستشفى الحسينية في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين الجديد بمستشفى الحسينية المركزي بقيادة الدكتور الدكتور محمد الرمادي، والدكتور محمد برعي طبيب جراحة الوجه والفكين، في إجراء جراحة وجه وفكين دقيقة للمرة الأولى بالمستشفى، لشاب يبلغ من العمر 30 عاماً.

وأوضحت مديرية الصحة، أن الحالة تعرضت لحادث سير أدى إلى كسر مضاعف بعظام الفك السفلي من الجهة اليمنى، والذي تم استقباله بقسم الطوارئ بالمستشفى.

وأشارت مديرية الصحة بالشرقية، إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية وأشعة البانوراما والأشعة الأخرى اللازمة له، قبل إجراء العملية الجراحية والتي توجت بالنجاح.

وأوضح الفريق الطبي أنه جرى تثبيت الكسور الموجودة بالفك السفلي من الجهة اليمنى بالشرائح والمسامير الجراحية تحت تأثير التخدير الكلي، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف الأطباء بالقسم الجديد بالمستشفى.

كانت مديرية الصحة بالشرقية أمرت بالتشغيل التجريبي لقسم جراحة الوجه والفكين الجديد بمستشفى الحسينية المركزي، بالتنسيق مع الدكتور محمد الرمادي مدير المستشفى، وجرى استقبال الحالات به وتقديم كافة الخدمات الطبية للمرضى في هذا التخصص، وذلك بعد توفير التجهيزات الطبية اللازمة، والتدريب الجيد للفرق الطبية بالقسم الجديد.