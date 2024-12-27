حركة تغييرات موسعة في رؤساء المراكز والمدن بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصدرت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، حركة تنقلات موسعة شملت عدداً من رؤساء المراكز والمدن وذلك من أجل تحسين الأداء الإداري وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات للمجتمع.

شملت الحركة والتغييرات تكليف كل من الآتي أسمائهم: اللواء محمد زايد رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، اللواء أسامة عفش رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، اللواء عبد العزيز قطاطو رئيسا لمركز ومدينة كوم حمادة، محمد مسعود رئيساً لمركز ومدينة الدلنجات، أحمد حمزة رئيسا لمركز ومدينة حوش عيسى، علاء صلاح رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو، عمر لبيب رئيسا لمركز ومدينة ابو المطامير، محمد بطيشة رئيسا لمركز ومدينة كفر الدوار.

كما ضمت اللواء محسن الجندى رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، مراد مسعود رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود، اللواء مدحت الزغد رئيسا لمركز ومدينة ابو حمص، علي زيد رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت، أحمد فرغلى رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اللواء ياسر مهنا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، اللواء أحمد سالم رئيسا لمركز ومدينة الرحمانية.

و أكدت الدكتورة جاكلين عازر العمل على تطوير منظومة العمل المحلي بمحافظة البحيرة من خلال تبني تغييرات جوهرية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري، وتعزيز قدرات القيادات التنفيذية بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.