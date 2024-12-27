المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي -فيديو وصور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة المراغة التابعة لمحافظة سوهاج، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الفكري الثالث، والذي يأتي في إطار الاحتفاء بأبناء المدينة المبدعين وتكريم شخصية العام.

بدأت فعاليات الملتقى الثقافي الفكري الثالث لتكريم شخصية العام من أبناء مركز ومدينة المراغة بقراءة القرآن الكريم، ثم كلمات الحضور التي بدأت بالدكتور فتوح خليل أستاذ اللغة العربية بجامعة سوهاج وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة سوهاج، ثم كلمة الدكتور أحمد الصغير أستاذ الأدب بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، ثم كلمة الروائي والكاتب المستشار حسام العادلي، ثم كلمات رجال الدين.

وفي نهاية الحفل جرى تسليم المكرمين بشخصية العام في مجالات العمل الخيري والمجتمعي والرياضي والصحة والتربية والتعليم وغير ذلك من المجالات، دروع وشهادات تقدير.