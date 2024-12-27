لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي -فيديو وصور

07:41 م الجمعة 27 ديسمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
  • عرض 11 صورة
    المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهدت مدينة المراغة التابعة لمحافظة سوهاج، انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الفكري الثالث، والذي يأتي في إطار الاحتفاء بأبناء المدينة المبدعين وتكريم شخصية العام.

بدأت فعاليات الملتقى الثقافي الفكري الثالث لتكريم شخصية العام من أبناء مركز ومدينة المراغة بقراءة القرآن الكريم، ثم كلمات الحضور التي بدأت بالدكتور فتوح خليل أستاذ اللغة العربية بجامعة سوهاج وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة سوهاج، ثم كلمة الدكتور أحمد الصغير أستاذ الأدب بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، ثم كلمة الروائي والكاتب المستشار حسام العادلي، ثم كلمات رجال الدين.

وفي نهاية الحفل جرى تسليم المكرمين بشخصية العام في مجالات العمل الخيري والمجتمعي والرياضي والصحة والتربية والتعليم وغير ذلك من المجالات، دروع وشهادات تقدير.

سوهاج المراغة شخصية العام الملتقى الثقافي الفكري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية