الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 173 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 2745 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، جرى التحفظ 8 آلاف و88 حالة إشغال متنوع و317 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 943 ألف جنيه خلال أسبوع.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.







