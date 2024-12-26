الأنبوبة انفجرت.. حريق هائل في مخزن خردة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

نشب حريق هائل اليوم الخميس، داخل مخزن خردة على طريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة شخصين.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطاراً يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز أسفرت عن نشوب حريق داخل مستودع خردة بطريق بورسعيد في محافظة الإسماعيلية مما أسفر عن إصابة شخصين.

على الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين إسعاف لنقل المصابين لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تشكيل فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع الحادث وكشف أسبابه وإعداد التقرير الفني وتقديمه لجهات التحقيق، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.