مكتبة الإسكندرية تتسلم 92 ألف وثيقة ضمن رقمنة أوراق صلاح عيسى

الإسكندرية - محمد البدري:

تسلمت مكتبة الإسكندرية 92 ألف وثيقة هامة ضمن إطلاق مشروع رقمنة أوراق الكاتب الكبير صلاح عيسى، على موقع ذاكرة مصر المعاصرة.

وقال أحمد سمير، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمكتبة الإسكندرية، إن المكتبة تسلمت ما يزيد عن 92 ألف وثيقة تتناول قضايا هامة في تاريخ مصر، مثل الجماعات الإسلامية، والحركة الشيوعية، وأهم الاغتيالات السياسية، ومحاضر التحقيق مع الشخصيات البارزة.

وعقدت مكتبة الإسكندرية جلستين بالتزامن مع إطلاق مشروع رقمنة أوراق الكاتب الكبير صلاح عيسى، على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والكاتبة الصحفية أمينة النقاش، زوجة الكاتب الراحل.

تناولت الجلسة الأولى عرض أوراق صلاح عيسى، على موقع ذاكرة مصر، بمشاركة أحمد حسن، أخصائي توثيق بموقع ذاكرة مصر، والمهندس بيتر سكر، مهندس بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض المهندس بيتر سكر مراحل رقمنة الأوراق التي شملت استلام الوثائق، والمعالجة، والتحول الرقمي، وإدخال البيانات، ومعالجة البيانات، وأخيرًا النشر.

وجاءت الجلسة الثانية، بعنوان "صلاح عيسى.. مثقف من طراز فريد"، شارك فيها فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، والكاتبتان الصحفيتان مايسة زكي، وإيمان رسلان، وأدارها الكاتب الصحفي سيد محمود.

وأكد سيد محمود، أن تراث صلاح عيسى يمثل مرجعية كبيرة في دراسات الفكر المصري والتاريخ السياسي، مشيرًا إلى أن تكريم مكتبة الإسكندرية هو الأول منذ وفاته.

وعبّر فريد زهران عن سعادته بالاحتفاء بصلاح عيسى وذكر فكره اليساري، بينما أشار الدكتور أحمد زكريا إلى ثراء شخصية صلاح عيسى وإسهاماته في الصحافة والأدب والتاريخ.

وروت الكاتبة إيمان رسلان ذكرياتها مع الكاتب الراحل، مشددة على أنه نموذج للصحفي المثقف، وأشارت الكاتبة مايسة زكي إلى تنوع تناول صلاح عيسى للتاريخ وحرية فكره وإبداعه.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية أطلقت مشروع رقمنة أوراق صلاح عيسى على موقع ذاكرة مصر، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، والدكتور أحمد زايد، وسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ.