بالصور- افتتاح كوبريين عائمين بالقطاع الأوسط لقناة السويس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، كوبري الشهيد جندي إسلام محمد السيد بالكيلومتر 65.500 ترقيم قناة، وكوبري الشهيد عقيد إسلام أبو المكارم بالكيلومتر 70.300 ترقيم قناة، في خطوة تمثل طفرة جديدة في تطوير محاور العبور بالقناة.

شهدت مراسم الافتتاح إزاحة الستار عن جدارية تخلد ذكرى المشروع، تبعتها جولة تفقدية واختبار تحميل ناجح باستخدام قافلة مركبات متنوعة للتأكد من كفاءة الكباري والمرافق المرتبطة بها.

كما قدم مسؤولو هيئة قناة السويس شرحًا تفصيليًا عن مراحل التصميم والبناء، بدءًا من اعتماد الرسومات الهندسية من هيئة الإشراف الفرنسية “بيروفيريتاس” وحتى التنفيذ الفعلي بقيادة ترسانة بورسعيد البحرية والترسانات والشركات التابعة للهيئة.

تتميز الكباري الجديدة بطول معدني يبلغ 255 مترًا لكل كوبري، وعرض 15 مترًا، وبحمولة تصل إلى 100 طن. يتكون كل كوبري من ثلاثة بنتونات عائمة، صُممت وفقًا لأعلى المواصفات العالمية لضمان السلامة والأمان الملاحي. كما تُدار عملية فتح وغلق الكباري آليًا خلال 5 دقائق فقط باستخدام ثلاث ماكينات وثلاثة رفاصات ذاتية الحركة.

وفي كلمته، أشار الفريق أسامة ربيع إلى الطفرة الكبيرة في عدد محاور العبور بالقناة، حيث ارتفعت من 10 محاور فقط عام 2014 إلى 23 محورًا حاليًا. وشدد على أهمية الكباري العائمة في ربط ضفتي القناة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أكد اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، على حرص الدولة على تخليد ذكرى الشهداء بإطلاق أسمائهم على المشروعات القومية، مشيدًا بجهود هيئة قناة السويس في تسهيل حركة العبور وتحقيق الأهداف التنموية.

حضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين، من بينهم اللواء وليد محمد عارف، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود سليمان، مدير إدارة المهندسين العسكريين، في تأكيد على التكامل المؤسسي لإنجاح هذا المشروع الحيوي.